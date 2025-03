Play In Out. Virtus a Vasto: "È ora di vincere tre gare di fila»

"Siamo in una buona posizione di classifica (terzi), ma perché sia ottima occorre vincere anche in trasferta facendosi sempre rispettare in casa. Ai giocatori ho detto che è ora di vincere tre gare di fila". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, pensa al match di domani alle 18 a Vasto. "Ci attende – spiega – un avversario molto fisico, con un quintetto importante allenato da Schiavi (l’ex coach della Virtus è stato chiamato a fine ottobre) che sta facendo un bel lavoro. Andremo a giocarci i primi posti contro una direttissima concorrente (hanno gli stessi punti) in un match importante, ma non decisivo". I civitanovesi nel turno infrasettimanale hanno battuto 93-65 Palestrina. "C’è da essere soddisfatti per una vittoria convincente in cui abbiamo giocato bene. La squadra è stata costante per tutti i 40 minuti, ci sono stati meno alti e bassi rispetto ad altre occasioni, inoltre abbiamo avuto anche buone percentuali in un match giocato in velocità. C’è anche da riconoscere che gli avversari non erano al completo".