Play In Out. "Virtus, adesso serve un approccio migliore alle gare»

"Le prime due partite sono state caratterizzate da una partenza poco brillante in difesa e dai due successivi quarti in cui abbiamo scavato il solco che ci ha permesso di battere Pescara e Mondragone". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, tira le somme dopo le prime due gare dei Play In Out. "Ma adesso - aggiunge - dobbiamo entrare subito in partita, così sin dagli allenamenti settimanali cercheremo di avere un diverso approccio mentale che poi dovrà essere trasferito in gara, a cominciare da quella di sabato contro San Paolo Ostiense". Il tecnico svela la sensazione dei Play In Out dopo due sole giornate. "C’è tanto equilibrio, occorre essere molto attenti nelle gare interne per non perdere colpi e nel contempo provare a mettere a segno qualche blitz esterno". La Virtus ha inserito Sorrentino all’inizio della seconda fase. "Si sta ambientando sempre più – conclude Domizioli – e ci sta dando un grosso contributo nelle rotazioni".