Play In Out. Virtus all’attacco del Ferentino nel match interno

Domani la Virtus Civitanova avrà l’occasione nel match interno di riprendere in classifica il Basket Ferentino che vanta 2 punti in più nella classifica dei Play In Out di basket. "Dovremo essere aggressivi in difesa - è la ricetta di Massimiliano Domizioli, coach della Virtus - e attaccare in velocità considerando che alcuni degli avversari non sono più giovanissimi". Dall’altra parte ci sarà un avversario di valore. "Ferentino ha individualità di rilievo, penso a Ciarpella, Rullo, Visconti, cioè può contare su elementi che hanno giocato anche in categoria superiore. Inoltre di recente si sono anche rinforzati". Ma c’è da guardare in casa propria e soprattutto la squadra civitanovese dovrà fare un deciso passo avanti. "Dobbiamo migliorare in fretta a leggere le varie situazioni perché commettiamo sempre gli stessi errori. Quando siamo in vantaggio dobbiamo gestire con lucidità determinate fasi, tenere palla, non forzare il tiro per evitare di prendere il contropiede, rallentare il ritmo, magari fare trascorrere il tempo. Sotto altri aspetti la squadra ha fatto registrare dei progressi". Nel turno precedente la squadra è tornata a mani vuote dalla trasferta in casa della San Paolo Ostiense incappando in una sconfitta al supplementare. C’è da voltare subito pagina e la gara contro Ferentino è l’occasione giusta.