Play In Out. "Virtus, difficile da dirigerire il ko nel supplementare»

"C’è spazio ai rimpianti quando si perde una gara al supplementare, ci sono mancate la lucidità e la capacità di azzannare la partita". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, parla della sconfitta (89-86) in casa del San Paolo Ostiense Roma nella terza giornata di andata dei Play In Out. "È stato un bel match - aggiunge - giocato a viso aperto da entrambe e con la giusta attenzione". I civitanovesi hanno 14 punti in una classifica molto corta. "Tutto - spiega il tecnico - è ancora da decidere: certo, la vittoria in trasferta ci sarebbe stata di grande aiuto per la classifica in quanto non è facile imporsi lontano da casa, sappiamo di dovere vincere il maggior numero possibile di gare per raggiungere la migliore posizione". Ed è con questo spirito che la formazione ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica contro Ferentino che in classifica ha 2 punti in più dei civitanovesi. "Ora - conclude Domizioli - iniziamo a gettare le basi per questa sfida contro un avversario esperto e con buone individualità".