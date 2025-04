Play In Out. "Virtus, occhi aperti. San Paolo Ostiense è un team tosto»

"Ci attende una partita complicata perché San Paolo Ostiense è una formazione che gioca bene e con una particolare idea offensiva". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus, parla del match delle 18 di domani valido come terza giornata di ritorno dei Play In Out. "Servirà - spiega il tecnico - un’attenzione ai massimi livelli sul piano difensivo nelle situazioni di uno contro uno sia senza palla sia con la palla, dovremo quindi alzare di molto la responsabilità individuale". All’andata i civitanovesi sono stati battuti all’extra time. "Ricordo una partita segnata da alti e bassi, questo riporta alla necessità di mantenere un elevato livello di attenzione per tutto il match e ritengo che anche in questa partita ci saranno tante situazioni di uno contro uno". Siamo verso la fine di stagione "ed è naturale che i ragazzi possano accusare qualche acciacco dopo molte partite intense e impegnative". La Vritus è in testa alla classifica con 24 punti assieme a Valdiceppo e Senigallia.