Play-In Silver. Attila Junior decisa ad allungare il passo

"Andremo in campo per vincere". Secco e diretto il messaggio che Nicola Scalabroni, tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, lancia in vista del match di domani alle 18 contro il Basket Ferentino, valevole per la settima giornata del girone Play In-Silver, nel campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi sono adesso primi in classifica con 6 punti di vantaggio proprio nei confronti del Basket Ferentino, che è in seconda posizione. Malgrado ciò, Scalabroni sottolinea che sarà massimo l’impegno che i suoi giocatori metteranno in campo. "Noi siamo degli agonisti – afferma il coach portorecanatese – e scendiamo in campo per dare sempre il cento per cento, anche a qualificazione playoff raggiunta. Ci piace la sfida e alzare l’asticella ogni allenamento e ogni partita".

E a suo dire la gara non sarà semplice. "Loro si giocano l’accesso ai playoff – osserva ancora Scalabroni –, quindi mi aspetto una formazione che darà il massimo, un ambiente ostile e molto agonismo. Sono tutti fattori che troveremo ai playoff e dobbiamo amare queste condizioni. Avere più pressione vuol dire essere arrivati a un punto della stagione dove si gioca per la vittoria finale".

Allo stesso tempo, l’allenatore dell’Attila Junior Basket assicura la sua squadra sta ora vivendo un ottimo momento di forma. "Ci stiamo allenando forte come sempre – conclude coach Scalabroni –, perché per noi il ritmo, la mentalità, la fame di dimostrare sono aspetti fondamentali per continuare a fare bene".