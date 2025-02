Play In Silver. Domizioli: "Virtus, a Pescara servono i 2 punti»

Nel fine settimana incomincia il Play In Silver della B Interregionale di basket che vede ai nastri di partenza la Virtus Civitanova che esordirà alle 18 di sabato contro Pescara nella città abruzzese. Si parte da questa classifica: Palestrina, Vasto 14; Valdiceppo, Senigallia, Ferentino e San Paolo Ostiense 12; Virtus Civitanova, Roseto 10; Teramo a Spicchi, Olimpia Castello 8; Pescara, Mondragone 4. Le prime tre si salvano, l’ultima retrocede e le altre 8 faranno i playout.

"La gara di sabato a Pescara - spiega Massimiliano Domizioli, coach della Virtus - servirà per capire la differenza tra i due raggruppamenti perché noi del girone E affronteremo le formazioni della Division F". Sabato ci presentiamo con la ferma volontà di conquistare i 2 punti in palio perché in questo mese e mezzo c’è da raccogliere il più possibile, iniziando per l’appunto dal match d’esordio". Nella sosta la squadra ha effettuato un test con Matelica. "È stato positivo e ci è servito per mantenere il ritmo gara". La dirigenza civitanovese sta lavorando per potenziare l’organico.