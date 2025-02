Play In Silver. Esordio della Virtus a Pescara. Preso Sorrentino

Parte oggi alle 18 da Pescara il cammino della Virtus nei Play In Silver e la formazione civitanovese si presenta al via con la novità Gianmarco Sorrentino, una guardia classe 2003, che nella passata stagione ha militato tra le fila dell’Andrea Costa Imola nella B Nazionale. Si tratta di un elemento in grado di ricoprire diversi ruoli e la società lo ha preso per offrire a coach Massimiliano Domizioli una freccia in più in questa delicata fase.

Adesso la Virtus dovrà confrontarsi con le formazioni del girone F per conquistare la salvezza: le prime tre si assicurano la permanenza nella categoria, l’ultima retrocede e le altre otto giocheranno i playout. Si tratta di una fase in cui occorrerà muovere sempre la classifica e la gara di oggi in Abruzzo è molto importante per tenere l’avversaria a debita distanza.

Si parte da questa classifica: Palestrina, Vasto Basket 14; Valdiceppo, Senigallia, Basket Ferentino, San Paolo Ostiense 12; Virtus Civitanova, Roseto 10; Teramo a Spicchi, Olimpia Castello 8; Pescara, Centro Mondragone 4.