Play in Silver. La Junior Attila stasera contro Cagliari. Scalabroni: "È un team molto agonistico»

"Delle quattro squadre che affronteremo Cagliari è quella più agonistica, che gioca una pallacanestro di ritmo a tutto campo". È il commento di Nicola Scalabroni (foto), tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match contro l’Esperia Cagliari, in programma oggi alle 21.15 nel palas Medi. Si tratta della prima giornata del nuovo girone Play in-Silver, nel campionato di serie B Interregionale, dove le prime due in classifica accederanno ai playoff. E proprio l’allenatore dei portorecanatesi non vuole sottovalutare gli avversari. "È molto fisica – osserva Scalabroni – e questo permette alla squadra sarda di aggredire in difesa e mettere pressione. Potì e Kucan sono i punti di riferimento offensivi che possono creare pericoli nel tiro da 3 punti e nell’uno contro uno, e su di loro bisognerà mettere grande attenzione. Thiam è il lungo da arginare in area ed è bravo a muoversi senza palla. Sanna, Picciau, Villani, Cabriolu, Florida, Locci e Mercenaro sono l’anima della squadra, lo zoccolo duro. È un gruppo con molta ‘garra’ che non va fatto esaltare". Sempre coach Scalabroni aggiunge ancora: "Ci siamo allenati con molta intensità, applicazione e grande spirito di sacrificio. La squadra è cresciuta e sta continuando a migliorare in ogni allenamento. Siamo consapevoli delle difficoltà nella seconda parte di stagione che affronteremo con il sangue agli occhi e la fame di raggiungere un risultato che per noi, per i tifosi e per il paese sarebbe di enorme gratificazione".