Play In-silver. Scalabroni: "Attila Junior da applausi. La squadra è partita con il piede giusto»

"Siamo stati bravi a mettere le cose in chiaro fin dall’inizio nella partita contro il Cagliari, soprattutto siamo scesi in campo concentrati sulle cose da fare in attacco e sugli accorgimenti difensivi sui loro giocatori più decisivi". Buona la prima per Nicola Scalabroni (foto), tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che commenta così la vittoria ottenuta sull’Esperia Cagliari per 79-62, nel match di debutto del nuovo girone Play In-Silver, valevole per il campionato di B Interregionale. "Cagliari è stata una squadra ostica e difficile da affrontare – osserva ancora Scalabroni sulla scorsa partita –, sempre accesa che non ha mollato mai dal primo all’ultimo minuto. Ed è stato tanto importante aver retto il loro ardore e impatto fisico. Insomma, due punti importanti quelli appena conquistati. Inoltre, era fondamentale partire bene alla prima partita della seconda fase e lo abbiamo fatto nel modo migliore davanti al pubblico di casa". Grazie a questo successo, i portorecanatesi adesso sono primi nel girone con 10 punti, a pari merito con Carver Roma. E proprio i laziali saranno gli avversari dell’Attila Junior Basket nella prossima partita, in trasferta, che si disputerà sabato alle 20.45 sul parquet del Palafonte. "Sarà una settimana di lavoro importante – conclude coach Scalabroni – per arrivare pronti a sabato, quando incontreremo una squadra in salute ed esaltata anche dalla vittoria in trasferta, dopo un supplementare".