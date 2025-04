Play-off B nazionale: Pavia sfida Arezzo, ecco la classifica finale

L’avversaria di Bcl nel primo turno dei play-off per la "B nazionale" sarà Pavia. Il dubbio era se prendere in considerazione anche i confronti diretti della prima fase oppure solo la seconda. Ha prevalso la prima tesi. Per quale motivo? Arezzo ha battuto Casale e, quindi, tutte le squadre hanno completato i play-in con questa classifica: Oleggio prima, a 34; Lucca seconda, a 32; San Miniato terza, a 30; Borgomanero quarta, a 26; Quarrata ottava, a 22.

Quindi, tre squadre a 24: Empoli è quinta per il 2-0 nei confronti diretti con Pavia e per l’1-1 con Arezzo: totale 3 vinte e una persa); Arezzo 1-1 sia con Empoli sia con Pavia: totale 2-2; e Pavia 0-2 con Empoli e 1-1 con Arezzo: totale 1-3. Quindi, quinta Empoli, sesto Arezzo, settima Pavia.

In un primo momento si pensava che valessero solo gli scontri diretti della seconda fase. Con Pavia che ha vinto di quattro ad Arezzo e perso di tre, in casa, contro i toscani. Quindi un + 1 nella differenza canestri a favore dei lombardi. Ma se arrivano tre squadre a pari punti, vanno giudicate per le gare incrociate tra loro. Pavia, nella seconda fase, ha giocato sia con Arezzo sia con Empoli, andata e ritorno (quattro sfide). Ne ha vinta una. Quindi anche Arezzo ed Empoli devono essere misurate su quattro partite.

Siccome nella seconda fase non hanno giocato contro, bisognava andare a verificare la prima, dove c’è un 1-1. Gli accoppiamenti: Oleggio-Quarrata; Lucca-Pavia (lombardi "bestia nera" dei biancorossi, sconfitti con i pavesi sia all’andata sia al ritorno); San Miniato-Arezzo; Borgomanero-Empoli.

Gara uno l’11 maggio al "Palatagliate". Questo, in teoria, visto che ci sarà un discreto affollamento: palasport da dividere con Herons Montecatini (in "B" nazionale), ma anche con Libertas e Le Mura.

Massimo Stefanini