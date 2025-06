Playground Belle Comode, il quarto sorriso

Ancora le Belle Comode, per la quarta volta nella loro storia e tre anni dopo l’ultima, davanti agli oltre duemila e passa dei Giardini. Notte di campionesse sul campo dei miracoli, che rende merito all’ondata gialla di Nannucci, Tassinari, Garrick, Bestagno e compagne, travolgenti in volata sulle Campas Zone Plus nella finale dell’ottavo Trofeo Emil Banca Pink, a vendicare l’ultimo atto perso malamente un anno fa e tornando a sollevare la pregiata coppa al femminile che mancava dal 2022.

Il finale è 60-57 con Gianolla a fallire il libero della parità a una manciata di secondi dalla fine e l’australiana Garrick (mvp della serata e del torneo, con 21 punti realizzati e show a non finire sul campo ad ogni partita) a segnare i liberi della staffa, prima di vedere il tiro della disperazione di Porcu, per il potenziale overtime, perdere quota nei pressi del ferro. Un altro trionfo, l’ennesimo di un gruppo che appare infinito, a spasso per i tempi e per un albo d’oro sempre più ricco per le Belle Comode, forse al passo d’addio ai Gardens (?), chissà. Ma se così sarà, lo avranno fatto da vincenti, con Dall’Aglio a sollevare al cielo la coppa tra i mille colori, scena già vista e rivista più volte per un epilogo dolce, accompagnato da balli, abbracci e sorrisi.

E brave anche le Campas, che vanno vicinissime al bis, dopo la vittoria dell’anno scorso: ci riproveranno nel 2026, con lo stesso spirito e la solita passione. Attorno, il pubblico delle grandi occasioni, da record per un ultimo atto al femminile: più di duemila tra spalti e area food and beverage, e oltre 25mila collegati via streaming per gustarsi la finale su pc e smartphone. Compresa la campionessa del tennis Sara Errani, presente ai Giardini per tutta la prima parte del torneo e giovedì sera a seguire le amiche da lontano.

"Ilegali", il suo commento al post della diretta Facebook della finale, a celebrare le “gialle” guidate in panchina da Bia Pils.

Prima e dopo la solita grande festa, a ritmo di basket, con il torneo maschile che pian piano comincia ad entrare nel vivo, tra favorite, grandi deluse, sorprese e mine vaganti. A metà serata un momento speciale, dedicato unicamente ad Achille Polonara, a cui è arrivato l’abbraccio dei Giardini e di Bologna: un lungo applauso e un grido d’in bocca al lupo, tutto per “Achi” e per la battaglia che ha iniziato a combattere, con tutte le forze. Pienone giovedì e pienone anche ieri sera sul campo dei miracoli, dove si è andati ben oltre la mezzanotte.

Una serata cominciata tifando le azzurre sul maxi-schermo e proseguita con due gare del 43esimo Castelguelfo the style outlets Walter Bussolari Playground. Ora il weekend per rifiatare, ma lunedì si ricomincia: stesso posto, stessa ora, dalle 20.15 ai Gardens.