Playoff A2: Cantù ad un passo dal secondo turno, Urania e JuVi Cremona in bilico

Cantù ad un passo dall’accesso al secondo turno playoff, Urania appesa ad un filo dopo due sconfitte nel Lazio e JuVi Cremona che vede la salvezza. Molto si deciderà tra domani e venerdì per le altre lombarde in corsa nella post-season di A2 con gare-3 ad altissima tensione.

Ride la squadra di Nicola Brienza, ancora autoritaria su una Fortitudo Bologna che si sgretola nel quarto quarto di gioco sotto i colpi di McGee e Basile. "Siamo 2-0 ed era fondamentale vincere le due partite in casa. Sappiamo che adesso ci aspetta una partita tostissima e sarà un bel banco di prova per noi, per provare a fare un ulteriore step, giocandoci la possibilità di passare il turno" il commento del coach dei comaschi, la Effe al Paladozza avrà certamente un’altro volto.

L’Urania invece va ad un passo dall’impresa a Rieti, ma Alessandro Gentile sbaglia un canestro chiave nel finale per il pareggio. Venerdì servirà una vittoria nella prima gara all’Allianz Cloud, anche se il numero 5 chiude con 17 punti, seguito dai 12 di Giddy Potts e Andrea Amato.

In Puglia la JuVi può chiudere i conti con Nardò. Serie sul 2-0 dopo il 90-81 di gara-2, decisa dal clamoroso 34-14 del primo quarto di gioco. Decisivo, tra gli altri, un Alessandro Morgillo in gran forma, con 21 punti.