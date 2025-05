Playoff A2: RivieraBanca pronta per gara2 contro Brindisi

Si volta subito pagina nei vorticosi playoff di A2. Dopo l’infinita gara1 di domenica, vinta da Rbr su Brindisi sul filo di lana, stasera è già tempo di gara2. Le due squadre nella giornata di ieri hanno messo a punto gli aggiustamenti tattici del caso, ma hanno soprattutto badato a rimettere al 100% il gruppo dopo una prima partita estremamente dispendiosa. In casa RivieraBanca i timori erano per Tomassini e Johnson, franati a terra per uno scontro in area a 2’12’’ dalla sirena sull’84-81. I due, rialzatisi doloranti, sono poi rientrati nella partita. Per il play-guardia un problema alla caviglia, per il lungo americano alla schiena. Entrambi saranno presenti stasera, così come Grande, alle prese con una noia muscolare nel corso della partita.

"Siamo contenti per gara1 – dice Sergio Luise –, anche perché eravamo fermi da un po’ e il riprendere il ritmo partita rappresentava pur sempre un’incognita. Gara solida da parte nostra. Nell’ultimo quarto abbiamo abbassato l’intensità e l’attenzione su alcune cose e questo ha permesso ai nostri avversari di rientrare. Questo ci deve insegnare una volta di più che le partite durano 40 minuti e che anche un vantaggio di venti punti può essere recuperato".

Vien da pensare cosa potrà cambiare in gara2, a prescindere dal risultato finale. Soprattutto tatticamente. "Il tempo a disposizione tra una partita e l’altra non è tantissimo, ma piccoli aggiustamenti e variazioni ci saranno – prosegue il viceallenatore biancorosso –. Magari loro avranno riguardato alcune nostre situazioni in attacco dove hanno subito di più, così come noi abbiamo discusso su ciò che non è andato bene e si può migliorare. Non abbiamo fatto una partita perfetta e i margini di miglioramento ci sono. Non possiamo stravolgere tanto, di sicuro ripartiamo dall’1-0 e con tanta fiducia".

A livello di singoli, tante note positive per il gruppo biancorosso. "I nostri due lunghi, inizialmente Simioni e poi Camara, sono stati dei veri fattori, anche in difesa. Robinson è stato il più continuo nell’arco della partita, mentre Grande ci ha permesso di allungare nel secondo periodo ma poi ha avuto un piccolo problemino e nel finale ha giocato meno. Non sappiamo chi potrà essere protagonista in gara2, ma abbiamo la fortuna di avere tante armi. Io punterei soprattutto su una maggiore concentrazione per l’intero arco della partita. Sono partite di playoff, tutti ci provano fino alla fine".

Palla a due alle 20.30 al Flaminio, Rbr vuole la fuga.

Loriano Zannoni