Playoff A2: RivieraBanca Rimini sfida Valtur Brindisi nei quarti di finale

Alla rifinitura di ieri al Flaminio, breve discorso della tifoseria organizzata alla presenza di squadra e staff, con parole di incitamento e supporto per questi playoff. La serie di quarti di finale tra RivieraBanca Rimini e Valtur Brindisi comincia oggi con gara1, prosegue martedì 13 con gara2 sempre in casa (ore 20.30) e si trasferisce in Puglia con gara3 di venerdì 16 (20.30). Eventuale quarta ancora a Brindisi domenica 18 (18) e quinta a Rimini mercoledì 21 (20.30).

Oggi si gioca anche la prima partita delle due squadre dalla stessa parte di tabellone, con Cividale che ospita Forlì e ha il vantaggio del fattore campo per un’eventuale quinta in casa. Ieri sera le altre due gara1, Cantù – Fortitudo e Rieti – Urania Milano. Le semifinali cominceranno tra sabato 24 e domenica 25 maggio, gara1 di finale è invece prevista per l’8 giugno. L’eventuale gara5, ultima partita in assoluto della stagione di A2, è calendarizzata per venerdì 20 giugno.

Ancora non sono note le eventuali scelte di RaiSport per la copertura televisiva in chiaro. Sono cominciati ieri sera anche i playout con Cremona – Nardò e anche in quel caso si tratta di serie al meglio delle cinque. Oggi parte l’altra serie, quella tra Livorno e Vigevano. Le perdenti retrocederanno in Serie B.