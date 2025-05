Playoff Adamant: esordio nei quarti contro Oderzo alla Bondi Arena

C’è entusiasmo e fiducia in casa Adamant per l’avvio dei playoff, con l’esordio nei quarti fissato per domenica alle 18 alla Bondi Arena contro Oderzo. I biancazzurri si stanno allenando al completo e finalmente, dopo tanti problemi lungo tutto l’arco della stagione, coach Benedetto può contare sull’organico nella sua interezza e soprattutto su una condizione fisica generale ottima, anche in chi è reduce da qualche fastidio, Santiago e Chessari su tutti. Ferrara è alle porte della fase più attesa del suo campionato, e rispetto all’anno scorso le certezze sono aumentate nonostante qualche inciampo qua e là in un cammino che comunque ha sempre visto Drigo e compagni al vertice della classifica.

Ora non sono più ammessi errori, l’Adamant almeno per i primi due turni avrà il fattore campo a favore, aspetto da non sottovalutare vista la forza degli estensi davanti al proprio pubblico; ma per salire di categoria servirà sbloccarsi fuori casa, e tornare quella squadra che nella prima parte di stagione era riuscita a vincere diverse volte anche lontano dalla Bondi Arena. Il primo scoglio si chiama Oderzo, formazione già battuta due volte in regular season dai biancazzurri: sulla carta, forse, l’incrocio più favorevole, ma guai a sottovalutare gli opitergini, che in questo play-in si sono dimostrati matricola interessante.

I punti di forza del roster allenato da coach Lorenzo sono il play Vanin e l’esterno Perin, oltre al lungo argentino Reimundo che sotto canestro può far male; la differenza di qualità tra i due organici, però, è evidente a tutti, e l’Adamant dovrà far capire sin da subito che non ci sarà spazio per le sorprese.

Oggi, nel frattempo, apre la vendita libera dei biglietti per gara-1: i tagliandi sono acquistabili online sul sito www.etes.it, domani dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12 anche ai botteghini della Bondi Arena. Domenica ci si attende una cornice di pubblico d’altri tempi.

j.c.