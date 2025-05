Playoff al via: RivieraBanca sfida Brindisi con Alessandro Grande protagonista

C’è tanta voglia di cominciare questi playoff, nelle parole di Alessandro Grande. Il play-guardia di RivieraBanca, arma decisamente importante in uscita dalla panchina, analizza la serie con Brindisi. "I playoff sono la parte più bella della stagione, cominciamo con due gare al Flaminio e non vediamo l’ora. Brindisi? Una squadra di valore, con giovani interessanti e anche giocatori di esperienza. Hanno tutto quello che serve per competere ad alto livello. Magari hanno avuto più sfortuna di altri a livello di infortuni, soprattutto a inizio stagione, però ne sono usciti bene e hanno attraversato anche momenti importanti. Ora sono in un momento di fiducia, hanno vinto due volte fuori casa nei play-in e sono ambiziosi, affamati. A prescindere dalla posizione in classifica alla fine della regular season, credo che affronteranno questi playoff con la voglia di arrivare il più lontano possibile". Un saliscendi, la stagione dei pugliesi. "La Valtur è una squadra affamata, fisica e con grande voglia di riscatto. La sconfitta nell’ultima giornata di campionato forse gli ha dato quell’ulteriore spinta per affrontare le gare successive con ancor più energia. Il Flaminio? Dobbiamo sfruttare al massimo il fatto di esserci costruiti il vantaggio del fattore campo grazie al risultato della regular season. Sarà importante il primo impatto, dovremo mettere energia, aggressività. Anche affrontando i playoff col ritmo di una partita alla volta, perché in serie come queste può succedere di tutto e bisogna essere preparati a ogni evenienza".