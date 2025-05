Playoff: alle 20.45 gara-2 di semifinale. Dopo averla sfiorata domenica, Herons a caccia dell’impresa a Treviglio. Fabo, via al secondo assalto al PalaFacchetti

Marcius si o Marcius no? Ruota intorno a questa domanda la vigilia di gara-2 della semifinale playoff fra TAV Treviglio Brianza e Fabo Herons Montecatini, in programma questa sera alle 20.45 al PalaFacchetti di Treviglio. Non che senza il suo ariete la formazione allenata da coach Davide Villa non sappia vincere, anzi: Treviglio ha dimostrato proprio nel primo capitolo della serie di essere una squadra completa e di saper far fronte alla mancanza del suo miglior giocatore, ma l’assenza del lungo croato a lungo andare rischia di diventare un fattore nel confronto fra termali e bergamaschi, soprattutto se questa dovesse protrarsi fino alle eventuali gara-4 e gara-5. Per far sì che questo accada, come precondizione necessaria ma non per forza sufficiente ci vorrebbe una Montecatini capace di approfittare della situazione, più sfacciata e meno in vena di regali rispetto a quella vista in gara-1, che sappia cogliere l’ultima opportunità per vincere una partita fuori dalla Toscana e stappare definitivamente la serie.

Se si parla di infortuni però non si può omettere il fatto che gli Herons stiano giocando senza i due acquisti più importanti della scorsa estate, ovvero Nicola Mastrangelo (che nei giorni scorsi si è operato per rimuovere la piccola sporgenza ossea alla base del suo infortunio) ed Emanuele Trapani: "Non so quanto durerà l’assenza di Marcius, sicuramente le nostre durano fino a fine campionato o perlomeno fino alla fine della serie – commenta coach Federico Barsotti con un sorriso amaro –. Dobbiamo essere bravi a trovare nuovi equilibri e a tramutare un presunto handicap in un un’opportunità: già domenica abbiamo provato a fare cose diverse con quintetti più fisici". E a proposito di gara-1, il condottiero degli Herons spera che la rabbia per non essersela portata a casa venga tramutata in energia positiva dai suoi giocatori: "Sicuramente sarebbe stato meglio aver fatto già un punto, la serie però è ancora molto lunga".

