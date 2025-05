Playoff Angels: Vittoria su Montegranaro, Semifinale con Fossombrone

I playoff degli Angels continuano. Gara3 con Montegranaro finisce 73-66, con la squadra di Serra che evita l’eliminazione e si qualifica per la semifinale con Fossombrone. Una partita decisamente equilibrata, quella del PalaSgr, con la Dulca bene in avvio (17-11) ma poi più in difficoltà sulle iniziative ospiti. La Sutor sorpassa nel secondo quarto, ma all’intervallo è comunque 34-30 per Santarcangelo dopo un nuovo batti e ribatti. Nel terzo quarto i clementini volano sul +9 e sembrano lanciati verso la fuga decisiva, ma non è così. Montegranaro recupera possesso dopo possesso (53-51 al 30’) e tutto si decide nei minuti conclusivi del match. A 5’ dal gong è tutto in parità a quota 59, con Macaru ad allungare grazie a una tripla ma con i marchigiani a impattare nuovamente. Sul 64-64, sono la difesa, Saltykov (in foto) e i tiri liberi a indirizzare il match. Gli ospiti provano a recuperare col fallo sistematico, ma la Dulca non trema e porta a casa una vittoria preziosissima.

Il tabellino di Santarcangelo: Goi 4, Giovannelli 2, Vandi 9, Macaru 12, Benzi 2, Rossi ne, Bedetti 6, Mari 6, Ronci, Frisoni ne, Lombardi 6, Saltykov 26. All.: Serra.

Sabato prossimo Bedetti e compagni ospiteranno Fossombrone per gara1 dei quarti. Una squadra, quella marchigiana, che ha battuto nettamente il Pisaurum nella bella (77-58). Dall’altra parte del tabellone si sfidano Forlimpopoli e Porto Sant’Elpidio, con i Baskers ancora favoriti e tuttora imbattuti in stagione.