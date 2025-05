Playoff basket: Bramante sfida Vigor, Italservice Loreto contro Ozzano

Oggi alle 18 il Bramante gioca garauno dei quarti di finale playoff a Matelica, al meglio delle tre partite. "Siamo entrati da ottavi e quindi incrociamo la prima classificata, indiscutibilmente la favorita alla vittoria del campionato – dice coach Massimiliano Nicolini –. Una sfida molto stimolante, siamo consapevoli della qualità e forza della Vigor che ha i favori del pronostico. Ma il nostro gruppo ha dimostrato che non molla mai e cerca sempre di alzare l’asticella. Entrare nei playoff non era scontato e nel momento di maggior difficoltà, quando questo traguardo sembrava sfuggirci, abbiamo reagito da squadra vera. Affronteremo questo duello con grandi motivazioni e giocheremo la serie con l’obiettivo di non lasciare nulla di intentato".

Domani alle 17.30, al PalaMegabox, l’Italservice Loreto gioca invece garauno contro Ozzano. "Dopo la prima e seconda fase, inizia il terzo campionato per noi, il più bello e difficile – dice il gm del Loreto Federico Ligi –. Incontriamo una squadra di talento con tanti giocatori importanti e giovani interessanti. Sin qui hanno fatto meno bene rispetto alle potenzialità, ma per superare il turno dovremo produrre una pallacanestro di qualità e intensità".

Infine, in serie C femminile, l’Olimpia, eliminata Spoleto ai quarti, inizia la semifinale playoff promozione contro Gualdo Tadino: garauno domani in trasferta, garadue in casa giovedì alle 20.30 alla Celletta, eventuale bella fuori casa.

b.t.