Playoff Basket: I Baskérs Forlimpopoli sfidano il Taurus Jesi al PalaDimensioneVending

Al termine di una lunga regular season, conclusa con un incredibile ruolino di marcia di 26 vittorie in altrettante gare, stasera iniziano i playoff per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 19.30, ospitano al PalaDimensioneVending il Taurus Jesi. La squadra marchigiana, che ha chiuso ottava a causa di tre ko consecutivi nelle ultime tre uscite, ha le carte in regola per creare qualche grattacapo alla truppa allenata da coach Alessandro Tumidei: Gediminas Zalalis è un lungo bidimensionale con il vizio di fare canestro (miglior marcatore della prima fase con oltre 21 punti a gara), mentre sugli esterni Zandri e l’ex Molinella Luca Sanna hanno talento e imprevedibilità. Insomma, la formazione jesina ha individualità ed organizzazione, come mostrato già nella gara di ritorno a Forlimpopoli, dove partendo da -17 già nel primo quarto, ha costretto gli artusiani a lottare con le unghie e con i denti per conquistare il successo nell’ultimo quarto.

Vincere sarà fondamentale per Brighi e compagni, tenendo conto che già mercoledì si tornerà in campo per gara2: ora ci si gioca tutto e, per i Baskérs, non si può sbagliare.

v. r.