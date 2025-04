Playoff centrati: la tenacia di Vitali e la forza del gruppo

Vitali, i playoff sono stati centrati, resta solo da stabilire la posizione in griglia. E in Europa avete sfiorato la Final-Four di Bcl. Una parola per definire la squadra di quest’anno?

"Tenace. Perché davvero non molla mai, nemmeno nei momenti peggiori".

Un concreto esempio di questo?

"Il momento successivo alla bruttissima sconfitta in casa con Trieste. Poteva essere uno spartiacque negativo. E invece abbiamo trovato dentro di noi la forza per espugnare Tortona pochi giorni dopo. Una vittoria chiave di questa stagione".

Il segreto di un’annata già positiva?

"La forza del gruppo. Che è veramente unito e ha trovato un’intesa fantastica. Nonostante i normali alti e bassi, per quanto messo a dura prova dalle fatiche del doppio impegno, non ha mai visto nessun suo elemento puntarsi il dito contro, ma sempre sorreggersi a vicenda". Si è però avuta l’impressione che, rispetto al 2023/2024, fosse un team più complesso da disciplinare a livello tecnico-tattico. E’ così?

"Ci è voluto sicuramente del tempo perché ci sono stati molti cambiamenti e c’erano tanti giocatori con caratteristiche diverse rispetto all’anno passato. Tuttavia il fatto che ci fosse grande disponibilità ad assimilare i concetti e, dopo le sconfitte, a guardare dove bisognava migliorare senza abbandonarsi alle recriminazioni, ha aiutato a ottimizzare il percorso".

A seguito della vittoria con Napoli, che ha sancito l’approdo ai playoff, non c’è il rischio di un rilassamento dopo mesi di intense fatiche?

"No. Continuiamo col nostro ’mood’: provare a vincere il più possibile, mantenendo intensità e concentrazione. In questo ci aiuta il fatto, pur col grande rammarico di essere usciti dalla Coppa, di avere una settimana intera per preparare le gare e ciò consente di dosare meglio le energie fisiche e mentali".

Mancano tre gare alla fine della regular-season. Obiettivo?

"Giocarle con intensità totale, perché sono sempre belle sfide da fare. Nel quadro di un campionato che, lo dicono i numeri, è stato altamente competitivo. L’anno scorso con 32 punti arrivammo quinti, quest’anno siamo a 34 ma ancora non sappiamo la posizione che avremo. Nella nostra testa c’è l’idea di provare a fare il tris. A cominciare dalla gara con Brescia. Vediamo che succede".

C’è una squadra che vorrebbe evitare nei playoff?

"Ci sarà un equilibrio tale che tutte avranno le loro gatte da pelare, e magari quelli che vengono ritenuti punti deboli per una squadra, diventeranno punti di forza per un’altra. Conterà molto arrivarci nelle migliori condizioni possibili".

Riguardo al suo futuro? A marzo Coldebella parlava di un suo rinnovo. Ma il gm la prossima stagione sarà un altro. Ha avuto feedback con la società nell’ultimo periodo?

"No, tutti eravamo, e siamo, focalizzati sulle partite. Io posso dirvi che sono orgoglioso di essere capitano qui, e con questa maglia vorrei continuare. Ma ne parleremo a fine stagione".