Playoff Divisione Regionale 1. Rosignano piega Pescia e fa festa. Infranto il sogno promozione

Nella decisiva gara-5 la Ineos Sei Rose Rosignano passa al Palaborelli di Pescia e si guadagna così la promozione in Serie C interregionale. Il risultato finale recita 63-73. Un vero peccato per i ragazzi di coach Giuntoli che non sono riusciti nella partita più importante dell’anno a replicare l’ottima gara-4 giocata in terra labronica mercoledì sera.

Dopo un inizio contratto per entrambe, Rosignano da la prima spallata al match a suon di triple e alla fine del primo quarto sono 8 i punti di margine (12-20). Un divario che aumenta sempre di più nella seconda frazione toccando il +14, prima di subire un mini parziale rossoverde che porta le due squadre all’intervallo lungo sul 26-37. Al rientro dagli spogliatoi Rosignano continua a segnare da fuori, autentico fil rouge di tutta la partita e trova canestri da ogni giocatore. Pescia fatica a trovare ritmo in attacco. Nonostante una buona costruzione di tiri, il canestro rossoverde sembra stregato e Rosignano ne approfitta chiudendo il terzo quarto sul 40-57. Nell’ultima frazione Pescia parte fortissima grazie soprattutto alle iniziative di un ottimo Sodini e a 4 minuti dalla fine tocca il -6 sul 54-60. Da quel momento in poi però Rosignano allunga in maniera definitiva con un parzialino di 7-0 che di fatto manda i titoli di coda. Finisce 63-73 in favore della squadra ospite che accede così al prossimo campionato di Serie C Interregionale.

Per Pescia resta l’amaro in bocca di una serata che poteva regalare davanti ad un pubblico come sempre calorosissimo, un risultato straordinario. Il basket però si sa é ricco di colpi di scena e alla fine la differenza tra le due squadre sono state le percentuali da tre punti: surreali quelle di Rosignano, insufficienti quelle di Ghera e compagni. Resta però negli occhi di tutti quello che ha fatto la Cestistica quest’anno. Un secondo posto in regular season e un ottimo cammino ai playoff sgretolatosi sul più bello.

Leonardo Meacci