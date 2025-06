Playoff Finali Divisione Regionale 1. Pescia-Rosignano, è il giorno della verità

Tutto in una partita: Cestistica Pescia e Sei Rose Rosignano si giocano domenica la promozione in Serie C Unica. Il momento è arrivato. Dopo mesi di sudore, sacrifici, vittorie e battaglie, le due finaliste sono pronte a scrivere l’ultima pagina di questa lunghissima stagione. Questa sera, alle ore 18, il PalaBorelli sarà teatro della gara 5 della finale playoff che vale un posto nella prossima Serie C Unica. Non c’è più spazio per i calcoli, né per le recriminazioni: è l’ultima chiamata, quella che separa il trionfo dall’amarezza. Le due squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver dato vita ad una serie spettacolare, combattuta ed equilibratissima, con due vittorie per parte, maturate sia in casa che lontano dalle mura amiche.

Pescia ha costruito la sua corsa restando sempre nelle posizioni di vertice e disputando degli ottimi playoff mentre Rosignano, dopo un avvio difficile, ha trovato la propria identità fino a conquistarsi con merito un posto in questa finale. Impossibile fare pronostici. Troppa la parità vista sul parquet, troppo sottile il confine che divide le due contendenti. A decidere probabilmente saranno i dettagli: la lucidità nei momenti più caldi, la gestione delle emozioni, la freddezza dalla lunetta e l’energia che arriverà dalle tribune che si preannunciano gremite e infuocate. Il campo vestirà come sempre i panni di giudice supremo.

Leonardo Meacci