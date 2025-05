Playoff Pallacanestro 2.015 Forlì: Vinci biglietti omaggio per le partite casalinghe

Anche per i playoff in arrivo Il Resto del Carlino, in collaborazione con la Pallacanestro 2.015 Forlì, sta predisponendo la speciale iniziativa che mette in palio cinque biglietti omaggio per ogni partita casalinga di capitan Cinciarini e compagni.

La programmazione ufficiale delle varie serie di post-season sarà svelata nelle prossime ore, al termine dei play-in, ma gara3 all’Unieuro Arena, salvo clamorose sorprese, si giocherà comunque nella serata di venerdì 16 maggio. Per aggiudicarsi uno dei tagliandi in palio per quel match, dunque, bisognerà contattare la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di giovedì 15. Sostanzialmente, le telefonate saranno comunque raccolte il giorno che precede l’esordio casalingo dei biancorossi nei playoff.

Come al solito, saranno i cinque lettori più veloci e fortunati a prendere la linea e a mettersi in comunicazione col Carlino, quelli che si aggiudicheranno un biglietto per il settore Parterre dell’impianto di via Punta di Ferro. Vivendo così le emozioni di un prestigioso quarto di finale a pochi passi dai protagonisti in campo.