Playoff RivieraBanca: Rimini pronta per la sfida al Flaminio l'11 maggio

La data da segnare col circoletto rosso è quella di domenica 11 maggio. Sarà quel giorno che cominceranno i playoff di RivieraBanca. Tra poco meno di due settimane i biancorossi torneranno nuovamente sul parquet del Flaminio per riprendere a giocare e iniziare quella postseason sotto auspici ben diversi rispetto agli ultimi anni. L’unica certezza, in ogni caso, riguarda le date della serie, con gara1 e gara2 al Flaminio l’11 e il 13, gara3 ed eventuale gara4 in trasferta venerdì 16 e domenica 18 e l’ipotetica gara5 di nuovo a Rimini mercoledì 21. Rbr, che è testa di serie numero uno, ha avuto l’opportunità di scegliere se cominciare sabato 10 o domenica 11 e ha puntato sulla classica domenica. E l’avversario? Ancora non è conosciuto. Lo sarà al termine della settimana, con la disputa di tutte le gare dei play-in.

Lo scenario è chiaro. Dalla parte riminese del tabellone, il primo turno vedrà contrapporsi Avellino e Brindisi, con gara secca da giocarsi in Irpinia giovedì 1° maggio (diretta RaiSport alle 21). La vincente andrà a far visita a Verona domenica 4. Chi la spunterà, arriverà a Rimini domenica 11 per una serie di quarti di finale al meglio delle cinque. Poi, in semifinale, la vincente di Cividale-Forlì. Dall’altra parte del tabellone, Rieti sfiderà Milano mentre Cantù aspetterà una tra Pesaro, Torino (che si sfidano al primo turno) e la Fortitudo (che aspetta la vincente sabato al Paladozza). Lo scenario, a prima vista, sembra aver riservato alla Rinascita una parte di tabellone non così impossibile, ma di fatto le insidie sono dietro l’angolo.

Le tre squadre che questa settimana si contenderanno un posto al Flaminio hanno già mostrato di poter mettere in difficoltà Robinson (nella foto) e compagni. Con Avellino sono arrivate due vittorie, uno striminzito +2 all’andata al Flaminio e un corroborante +18 nella trasferta del ritorno al PalaDelMauro. Con Brindisi, un bel +13 all’andata a Rimini e un crollo fragoroso al ritorno, un -35 che ha rappresentato il punto più basso dell’annata. Un nettissimo 90-55 per i pugliesi, con RivieraBanca in un momento di calo evidente.

Una vittoria e una sconfitta anche con Verona, con il -6 all’andata in Veneto che fa il paio col +6 del ritorno. Al di là dei numeri, è evidente che ogni squadra ha caratteristiche precise. Quella più talentuosa è Brindisi, in preseason addirittura tra le principali accreditate alla promozione diretta ma ora con una sola vittoria nelle ultime cinque. Molto solida Avellino, che però dopo un eccellente quintetto non può proporre moltissimo. Infine Verona, che ha fatto vedere di possedere quella fisicità e quell’atletismo particolarmente indigesti a Rimini. Domenica la sentenza.

Loriano Zannoni