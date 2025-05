Playoff scudetto: Unahotels sfida Trapani, obiettivo allungare la serie

Signore e signori, ci siamo. Si alza il sipario sui playoff scudetto, con la truppa di Dimitris Priftis che sarà presente al via del momento clou per la seconda volta consecutiva.

Dopo una stagione di buonissimo livello che ha visto i biancorossi centrare un ottimo settimo posto nonostante l’impegno di ‘Bcl’ (che ha ‘contato’ 15 partite in più rispetto all’anno scorso) adesso è il momento di vedersela con Trapani, seconda della classe dietro ‘solo’ alla Virtus Bologna. Uno squadrone, quello siciliano, che non ha mai fatto mistero di avere un obiettivo preciso: vincere il tricolore.

È questo l’input del presidente Antonini che per raggiungere questo traguardo non ha badato a spese e – dopo aver ingaggiato un decano come coach Repesa – gli ha messo a disposizione giocatori di prima fascia come il play Justin Robinson (14,4 punti e 6 assist con il 39% da 3), il mastino difensivo John Petrucelli (9 punti e 2,4 assist) e l’ex cecchino biancorosso Langston Galloway (nella foto, 12,8 punti e 3 assist con il 37,5% da 3).

Un tris d’assi che si è andato ad aggiungere ad un nucleo già molto forte che aveva centrato la promozione e che è composto dall’ala Amar Alibegovic (12,2 punti con il 42% da 3 per il figlio di Teoman, eroe della Fortitudo), dal lungo Chris Horton (un califfo dell’area da 10 punti e 6,5 rimbalzi) e dal play-guardia JD Notae (13,2 punti e 3,2 assist) che non ha risentito minimamente del salto di categoria e che, assieme al compagno di reparto Robinson, è uno dei candidati al premio di Mvp della stagione regolare.

Parliamo di una corazzata che ha chiuso le trenta partite di campionato al primo posto per punti realizzati (94,6!), valutazione complessiva (106,2), palle recuperate (8,1) e al secondo come assist distribuiti (21,37).

Per Reggio l’obiettivo dev’essere quello di allungare il più possibile la serie (si gioca al meglio delle cinque) cercando in primis di fare un blitz tra stasera (palla a due alle 20,45 e diretta anche in chiaro su DMax) e lunedì (ore 20,30 esclusiva su Dazn) per poi far valere il fattore campo in gara 3 (giovedì alle 20, diretta anche su Eurosport 2) e nell’eventuale gara 4 di sabato. Per farcela serve un’intensità fuori dal comune su ogni singolo possesso, in modo da esaltare quella fase difensiva che ha portato la Unahotels ad essere la seconda miglior retroguardia della Serie A (77,6 subiti, dietro solo alla Virtus con 77,4) e rimbalzi difensivi catturati (27,3, meglio solo la Reyer a 27,9). Sperando poi che oltre ad un Winston più connesso rispetto alle ultime uscite ci sia anche la possibilità di sfruttare l’area con Faried e Faye.

A patto che Attard, il primo arbitro, non fischi persino i respiri al lungo senegalese, com’era avvenuto alla Final Eight del 2024 contro Napoli.

Se ‘Momo’ – reduce dell’infortunio alla caviglia – potrà stare in campo con continuità facendo sentire la propria presenza, nessun traguardo è precluso.