Playoff Serie A2: Gema Montecatini sfida Gemini Mestre, Toscano MVP di aprile

La corsa alla Serie A2 è iniziata ufficialmente due giorni fa, con il primo turno dei play-in che ha visto trionfare Casale Monferrato, Fidenza, Ravenna e Chiusi. La T Tecnica Gema Montecatini dovrà aspettare invece fino a domenica per dare il via alla propria post-season: gara-1 della equilibratissima serie che vedrà i leoni opposti alla Gemini Mestre chiuderà la giornata inaugurale del primo turno playoff, visto che il match è stato posticipato alle 21.15 di domenica 11 maggio per la presenza di un altro evento al PalaCarrara.

Il resto della programmazione seguirà le date e gli orari canonici: gara-2 andrà in scena martedì 13 maggio alle 20.30 sempre al palazzetto di Via Fermi, poi il confronto si sposterà al Taliercio, teatro di gara-3 venerdì 16 maggio sempre alle 20.30 e dell’eventuale gara-4, prevista domenica 18 maggio alle 18.

Da cerchiare sul calendario anche la data di mercoledì 21 maggio, perché alle 20.30 al PalaCarrara si giocherà gara-5, se servirà. Ipotesi non così remota, visto l’equilibrio in cui promette di galleggiare la serie tutta da seguire fra termali e veneziani.

Intanto la regular season si è chiusa con un prestigioso riconoscimento: Daniele Toscano, che con il 34 percento dei voti dei fan, è stato premiato dalla Lega Nazionale Pallacanestro con il titolo di Mvp Samuel Dilas del mese di aprile in Serie B Nazionale.

