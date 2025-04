Playoff Serie B: Adamant Ferrara Basket sfida Oderzo al primo turno

Il momento più atteso della stagione è finalmente arrivato, domenica 4 maggio scattano i playoff per la promozione in Serie B Nazionale. Adamant Ferrara Basket approccia alla post season forte del secondo posto in classifica conquistato al termine dei Play-In Gold, ed al primo turno affronterà Oderzo Basket. “Qui, Ora, Insieme” è il claim scelto dalla società per questa nuova ed intensa fase in cui si andranno a decidere le sorti dell’intera stagione. Adamant Ferrara ha scelto, per tutta la durata dei playoff, di mantenere inalterati i prezzi dei biglietti per le gare casalinghe rispetto alla stagione regolare. Si ricorda che le tessere di abbonamento non sono più valide.

Nelle giornate di oggi e domani la prevendita dei biglietti per gara-1 sarà riservata esclusivamente ai possessori della tessera di abbonamento per la stagione 2024/25. Gli abbonati avranno quindi la possibilità di confermare il proprio posto sugli spalti del palasport presentando la propria tessera al momento dell’acquisto del biglietto, negli orari di apertura dei botteghini al palasport, dalle 17 alle 19, in entrambe le giornate. Dalla giornata di giovedì la vendita sarà libera in ogni ordine di posto. I tagliandi saranno acquistabili online sul sito www.etes.it, 24 ore su 24, oppure in presenza alla Bondi Arena dalle 17 alle 19 nella giornata di venerdì 2 maggio, e dalle 10 alle 12 di sabato 3 maggio. Domenica 4 maggio, giorno della gara, le biglietterie apriranno alle 16,30. Hanno diritto al biglietto gratuito, da acquistare esclusivamente in presenza ai botteghini della Bondi Arena, gli under 12 (nati dopo il 04/05/2013) e i disabili 80/100%, con i relativi accompagnatori. Gara 2 sarà mercoledì 7 maggio a Oderzo, alle 19,30.