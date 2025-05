Playoff Serie B: Adamant sfida Oderzo per la promozione

Ci siamo, non c’è più tempo per guardarsi indietro, i playoff incombono e ora l’Adamant deve dare la risposta definitiva in chiave promozione. Parte oggi (ore 18, Bondi Arena) la post season dei biancazzurri, attesi dall’esordio nei quarti contro la matricola Oderzo, in una gara-1 che rappresenta un passaggio fondamentale per le ambizioni estensi. Lo sa bene coach Giovanni Benedetto, che di campionati nella sua carriera ne ha vinti parecchi, e che vuole aggiungere un altro tassello importante alla sua collezione. "Finalmente arriviamo ai playoff dopo mesi e mesi di lavoro, facendo i dovuti scongiuri la condizione fisica generale è ottima, dopo che ci era successo un po’ di tutto sin da inizio anno. Rispettiamo Oderzo come rispetteremo tutti gli avversari che andremo ad incrociare in questa post season, ma allo stesso tempo abbiamo grande consapevolezza nei nostri mezzi: il primo turno sarà complicatissimo, è sempre un inizio e come tutti gli inizi un po’ di emozione potrebbe farsi sentire. Io come allenatore il mio lavoro l’ho già fatto, non cambieremo granché rispetto alle ultime gare, ora sta ai giocatori: aspettavamo questo momento da agosto, ci pensavamo sin dal raduno. Noi abbiamo tanto da perdere, lo sappiamo, ma non ci siamo mai nascosti: ci definiscono i più forti e così ci consideriamo, dobbiamo poggiarci sul lavoro svolto fin qui e sul talento e le capacità che possediamo".

Al palasport, oggi pomeriggio, l’Adamant sarà spinta dai suoi tifosi, che hanno risposto presente in questi giorni di prevendita e arriveranno in massa a ridosso della palla a due per spingere i propri beniamini al primo passo in questa post season. Oderzo è avversario rispettabile, ma certo non al livello di Drigo e compagni, che dovranno essere bravi a scrollarsi di dosso la naturale tensione di inizio gara. La società, vista la notevole affluenza prevista, ha raccomandato anche ieri di acquistare il biglietto in anticipo o di presentarsi al palasport ben prima dell’orario della palla a due, così da evitare code all’ingresso. L’apertura delle porte è prevista alle 16.30.

LE ALTRE GARE DEI QUARTI.

Sono in programma altre tre partite per gara-1 del primo turno playoff di serie B interregionale: Pordenone-Iseo, Monfalcone-Gardonese, Sangiorgese-Mantova. Mercoledì 7 si giocheranno le gare-2, l’eventuale "bella" è fissata domenica 11 maggio in casa della miglior classificata.

Jacopo Cavallini