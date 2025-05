Playoff Serie B Interregionale. Consorzio Leonardo, sogno finale. L’ultimo ostacolo è Borgomanero

Prolungare il sogno. Domani prenderanno il via anche le semifinali dei playoff di serie B Interregionale: il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata sarà di scena, a partire dalle 18, al Pala Don Bosco di Borgomanero per affrontare il College Basketball nella partita d’andata; il ritorno si terrà mercoledì 28 maggio, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile. L’eventuale bella è prevista domenica 1° giugno, dalle 18 nella cittadina novarese. Ai quarti di finale, Quarrata ha battuto 2-0 Oleggio Magic Basket mentre Borgomanero avuto ragione 2-0 di Empoli. Nell’altra semifinale, San Miniato, che ha eliminato 2-0 Arezzo, se la vedrà con Lucca, che ha superato 2-0 Pavia. Le vincenti delle semifinali si affronteranno in finale.

I precedenti di questa stagione con Borgomanero non sono positivi. Nel Play-In Gold, la squadra affidata a coach Alberto Tonfoni ha ceduto 85-84 dopo un tempo supplementare al PalaMelo e perso 80-77 in Piemonte. Due gare, comunque, tiratissime.

"Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver sconfitto Oleggio, una grande squadra – le parole dell’allenatore quarratino –. I ragazzi sono stati straordinari: non mollano mai. Adesso concentriamoci su Borgomanero".

Gianluca Barni