Playoff Serie B Interregionale: le finali. Dany trascinato da super Molteni: "Vogliamo completare l’opera»

Il successo schiacciante del Dany Basket Quarrata in gara 1 di finale playoff di Serie B Interregionale contro il Basketball Club Lucca ha avuto un protagonista su tutti: Tommaso Molteni. Il numero 9 in maglia biancoblu ha letteralmente dominato il match del PalaTagliate fin dall’inizio, siglando 6 dei primi 8 punti dei suoi. Il play-guardia ex Gema Montecatini ha fatto capire fin da subito di essere in serata di grazia e al 40’ i punti sono stati addirittura 23 per il classe ‘99, che ha più volte spezzato in due la difesa avversaria con le sue penetrazioni. Penetrazioni che a volte sono sembrati più dei passi di danza, vista l’eleganza nelle movenze del nativo di Cantù. Per fermarlo, agli avversari non sono bastate nemmeno le maniere forti: dopo un colpo alla testa subito nella ripresa e qualche minuto trascorso a riposarsi, Molteni ha ricominciato a fare la differenza.

"Sono contento della mia prestazione, ma ancor di più della vittoria della squadra e di questo vantaggio nella serie – le parole del giocatore di Quarrata –. In gara-1 ci siamo resi protagonisti di una grande prova a livello difensivo, approfittando anche delle basse percentuali al tiro di Lucca. In attacco invece siamo andati bene sì, ma non è stata la nostra miglior partita della stagione. La differenza, lo ripeto, l’abbiamo fatta nella nostra metà campo".

Domani (palla a due alle 21), in un PalaMelo pieno in ogni suo ordine di posto, il Dany Basket proverà a completare l’opera e a staccare il pass per la prossima B Nazionale. "Ci aspetta una partita sicuramente durissima. Lucca verrà a Quarrata agguerrita al massimo, perché ha l’ultima chance per continuare a lottare per la promozione. Ma non ci faremo intimorire. Ovviamente – ha concluso Molteni – sarà una sfida dall’andamento diverso rispetto a quello di gara-1, ma proveremo a fare ancora meglio. Siamo già concentrati e stiamo lavorando per farci trovare preparati".

Francesco Bocchini