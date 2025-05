Playoff Serie B Nazionale: Cambiano le Date per Fabo Herons vs Paffoni Omegna

Era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità: cambiano le date di gara-1 e gara-2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale 2024-2025 fra Fabo Herons Montecatini e Paffoni Omegna, a causa della concomitanza con i playoff di Serie B Interregionale che vedono protagonista il Basketball Club Lucca, anch’esso con il vantaggio del campo al primo turno, proprio come gli Herons. Omegna ha accettato la proposta termale di anticipare il primo capitolo della serie a sabato 10 maggio alle 21 al PalaTagliate e, contestualmente, anche gara-2 è stata anticipata da martedì 13 a lunedì 12 maggio, con orario invariato (20.30), sempre nell’impianto lucchese. Lo ha comunicato lo stesso club di Andrea Luchi con una nota ufficiale pubblicata sui propri media, nella quale sono state rese note le modalità di acquisto e prezzi dei biglietti (invariati rispetto alla stagione regolare) per le due partite: 15 euro per le poltroncine numerate, 12 euro per un posto in Tribuna Ovest (ospiti) e 10 euro per la Tribuna Nord.

Non sono previsti biglietti ridotti, così come non saranno validi per la postseason gli abbonamenti sottoscritti per la stagione regolare: da lunedì 5 maggio a giovedì 8 maggio compresi per gli abbonati in Poltroncina Numerata sarà attiva una fase di prelazione per gara-1 e gara-2, nella quale si potrà confermare il proprio posto occupato fin qui nelle gare di regular season recandosi presso gli uffici Mtvb Fabo Herons previa esibizione del proprio abbonamento. L’ingresso gratuito per gli under 14 varrà solo per Tribuna Nord e Tribuna Ovest (ospiti).

La prevendita sarà attiva online sulla piattaforma ticketmaster.it a partire da lunedì 5 maggio ma anche fisicamente, negli orari di apertura della segreteria (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 17 alle 19 in Largo G. La Pira 10 a Massa e Cozzile) oppure alla biglietteria del PalaTagliate prima dell’inizio delle due partite.

Filippo Palazzoni