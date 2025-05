Playoff Serie C: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali

Già tre responsi su 4 arrivano dai playoff di serie C (girone G) che hanno preso il via la scorsa settimana, con qualche sorpresa dalle reginette bolognesi che stanno giocando per un posto nella serie B Interregionale: su tutte il 2-0 della Francesco Francia di coach Andrea Mondini, capace di ribaltare il fattore campo contro l’Lg Competition e di ottenere il pass per le semifinali (59-72 e 70-60 i due risultati).

Ma entriamo nei dettagli del tabellone. Tutto agevole per le due protagoniste della regular season, vale a dire la capolista Cmo Ozzano e l’inseguitrice Virtus Medicina. Per gli ozzanesi, tra i favoriti alla vittoria finale e reduci da una regular season da 22-4 di bilancio (oltre al titolo di miglior attacco con 86,3 di media e quarta miglior difesa con 69,6 di media), un percorso netto ai danni del Cvd Casalecchio del presidente Casanova, alla prima storica partecipazione ai playoff di categoria: contro i casalecchiesi sono arrivati l’88-73 in gara-uno e il 67-85 in gara-due.

Percorso similare anche per la Virtus Medicina guidata da ‘Bidi’ Bettazzi, che ha avuto vita semplice nel doppio successo ai danni della Cmp Granarolo: 83-60 al debutto, 71-81 al ritorno. Chi dovrà ricorrere alla ‘bella’ è Molinella, che dopo il 52-46 ottenuto fra le mura domestiche contro Scandiano e il successivo ko al fotofinish (57-56 in terra reggiana), domani alle 20,30 si giocherà l’ultima chance per un posto alle final four del girone. Con questi risultati va così formandosi il quadro delle semifinali, che partiranno nel weekend dell’11 maggio: Cmo Ozzano affronterà la Francesco Francia, mentre la Virtus Medicina attende il responso di Molinella-Scandiano per conoscere l’avversaria. Al via anche il primo turno dei playout, con le bolognesi Sg Fortitudo e Guelfo a giocarsi la permanenza nella categoria.

Nel girone G primo match point per la Sg, che dopo il 73-61 contro Novellara, oggi alle 21 sarà di scena in casa dei reggiani per provare a chiudere la serie e chiudere la stagione col sorriso. Situazione analoga anche sulla sponda guelfa: dopo l’88-63 contro Real Pesaro, oggi alle 18 si scende nelle Marche per gara-due.

