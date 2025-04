Playoff Serie C: Santarcangelo apre le danze contro Montegranaro

Cominciano i playoff di Serie C e Santarcangelo fa da apripista a un turno che poi si svilupperà per intero domenica 27. La gara degli Angels di coach Serra con Montegranaro si sarebbe dovuta disputare domani, ma è stata anticipata a stasera per la giornata di stop allo sport di sabato nel giorno del funerale di Papa Francesco.

Dunque stasera al PalaSgr, con palla a due alle 21 (arbitri Bastianelli di Pesaro e Avaltroni di Fano), via a una serie trappola per la Dulca, che in stagione ha vinto entrambe le partite con la Sutor (+12 e +21) ma che non può abbassare la guardia. Occhio soprattutto al lungo classe ’97 Errera, che nell’ultimo mese sta diventando un fattore ancora più importante, ma anche al play Federico Savelli e alla guardia ceca Lukas Kanturek.

Santarcangelo, al netto dell’infortunio di Rivali, ha una struttura di squadra solida e che può contare su colonne come Luca Bedetti (di nuovo papà col nuovo arrivato Giovanni) e Ilya Saltykov, oltre ad Alessandro Vandi in posizione di playmaker e alla truppa di giovani attesi all’esame playoff.

Gara2 è in programma mercoledì 30 alla ‘Bombonera’ di Montegranaro, l’eventuale terza si giocherà ancora a Santarcangelo sabato 3 maggio. Chi la spunterà, affronterà la vincente tra Fossombrone e Pisaurum. Dall’altra parte del tabellone le sfide sono Forlimpopoli-Jesi e Urbania-Porto Sant’Elpidio. La vincente della finale parteciperà a un concentramento a quattro squadre dal quale emergeranno tre promosse in serie B Interregionale. Comincia la giostra.