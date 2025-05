Playoff. Vince Stella Roma e passa il turno. Recanati esce tra gli applausi

Stella Ebk Academy Roma

65

Svethia Recanati

63

STELLA EBK ACADEMY : Forconi 14, Dudik ne, Quarone 3, Melvin ne, Fanti 6, Nikolic 15, Mendieta ne, Ntsourou 1, Doumbia 3, Lumena 2, Diomede 12, Pillastrini 9.

SVETHIA RECANATI: Marcone ne, Gurini 7, Clementoni 4, Andreani 7, Semprini Cesari 5, Zomero 2, Sabbatini 8, Urbutis 12, Kossowski ne, Pozzetti 12, Ndzie ne, Magrini 6.

Parziali: 15-13, 18-17, 13-12, 19-21.

Progressivi: 15-13, 33-30, 46-42, 65-63.

Uscito per 5 falli: Nikolic, Doumbia e Lumena (Roma), Gurini (Recanati).

La Stella Ebk batte Recanati e vola in semifinale nei playoff di B interregionale al termine di una gara combattuta, intensa in cui i leopardiani mettono in difficoltà la squadra di casa che si difende, a volte anche al limite del fallo, e riesce a risolvere una gara complicata. Nel finale Recanati si avvicina agli avversari portandosi a una sola lunghezza di distanza, ma non riesce nell’impresa di mandare la sfida alla bella. L’unico rimpianto è in gara1, perché Recanati vista questa sera a Roma non avrebbe probabilmente perso il match di esordio.