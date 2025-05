Playoff: Vittoria sofferta per Adamant contro Sangiorgese alla Bondi Arena

"Nei playoff alla fine conta vincere, siamo dispiaciuti per il grande vantaggio che abbiamo gettato alle ortiche, ma l’importante era portarla a casa". E’ un post partita inconsueto quello della Bondi Arena, per il grande spavento vissuto negli attimi dell’infortunio occorso a Tio sul parquet cittadino: per fortuna tutto sembra essere rientrato, e si può parlare tranquillamente dei 40’ sull’ottovolante tra Adamant e Sangiorgese. "La zona che nel primo tempo non avevamo sofferto, è stata un rebus irrisolto nella ripresa – l’analisi di coach Benedetto –, bisogna dare meriti alla Sangiorgese per averci creduto ma anche a noi, perché nel finale non era facile riportarci avanti. I playoff sono una storia a parte rispetto alla prima parte della stagione, può succedere di tutto, ed è capitato proprio questo: ai punti, nella boxe, sarebbe stato un duello vinto per ko, ma il basket è un altro sport e speriamo che non succedano più blackout del genere. Abbiamo messo alla prova le coronarie di tutti quanti, speriamo che per Tio non sia nulla di grave e possa riprendersi in fretta. Siamo 1-0 e palla al centro, mercoledì andiamo a casa loro per cercare di chiudere la serie: sappiamo che San Giorgio è una squadra molto ben attrezzata e molto ben allenata, forse è quel divario iniziale che era un po’ strano, perché resto convinto che i due roster si equivalgano". Nei minuti successivi alla sirena i pensieri di tutti al palasport erano rivolti alle condizioni di Willis Tio, che dopo il grande spavento è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cona per sottoporsi agli esami del caso e scongiurare qualsiasi tipo di problema alla testa. Oggi ne sapremo di più, ma già rivedere il ragazzo in piedi ha sollevato il morale dei presenti.

j.c.