POB Binzago e Canarins Agrate si sfidano nella decisiva gara-3 a Seveso

Tra POB Binzago e Canarins Agrate si decide tutto nella “bella“ di stasera a Seveso con palla a due alle 18.30.

Sarà sicuramente un PalaPrealpi caldissimo per quello che si sta configurando come uno dei quarti di finale più equilibrati di tutta la Divisione Regionale 1. Ed era lecito attenderselo considerato il valore dimostrato sul parquet dalle due contendenti.

Dopo la vittoria in gara-1 della Pob, resiste il fattore campo anche nella rivincita di mercoledì sera con i padroni di casa che si impongono 72-68 dopo una importante rimonta visto che il primo tempo è interamente di marca biancorossa (26-35 al riposo lungo). Dopo l’intervallo i Canarins tornano in partita (45-44 al 30’), la tavola è apparecchiata per i 10 minuti finali più belli e sono i canestri di Giovanni Di Bari (top scorer a quota 14) a dare il punto dell’1-1 e rimandare tutto a gara-3.

Si va a gara-3 anche tra Dipo Vimercate e Le Bocce. Salta ancora il fattore campo dopo il blitz della Dipo a Erba, a Burago vincono i ragazzi di Erba in volata (72-74) e il verdetto è rimandato a stasera con palla a due alle 18. Chi invece passa il turno in due gare è il Team 86 Villasanta che si ripete anche in gara-2 battendo 69-55 Pall. Monteclarense.

Ro.San.