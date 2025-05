Poggibonsi Basket e Filippo Franceschini si separano dopo due anni di collaborazione

Dopo due anni le strade di Poggibonsi Basket e Filippo Franceschini (nella foto) si separano come ha annunciato ieri con una nota la società giallorossa. Il presidente Pucci ed il ds Moroni ringraziano Franceschini. "Franceschini - dice Pucci - ha vissuto con noi due stagioni in cui si è fatto apprezzare sia per le qualità umane che tecniche. Un allenatore che rimarrà per sempre nei cuori di tutti noi. Sono state due stagioni complicate, ma siamo convinti che coach Franceschini abbia dato il massimo per questa società e di questo lo ringraziamo davvero di cuore".

"Desidero ringraziare la società – ha detto Franceschini - per avermi dato totale fiducia e nell’avermi messo nelle migliori condizioni in questi due anni di poter lavorare al meglio. Purtroppo questa ultima stagione non è andata come volevamo per tanti motivi e mi dispiace enormemente non essere riuscito insieme alla squadra a ripagare con qualche soddisfazione in più tutto l’ambiente. Un ringraziamento speciale va inoltre al direttore Moroni che due anni fa in un momento particolare per me mi ha cercato e fortemente voluto alla guida della squadra. Infine saluto anche tutti i ragazzi che ho allenato augurando a loro il mio più sincero in bocca al lupo per il loro futuro in campo e non solo. Da oggi il Poggibonsi Basket avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".