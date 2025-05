Poggibonsi Basket Under17 femminile trionfa nella Coppa Toscana battendo Use Empoli

Grandissima soddisfazione in casa Poggibonsi Basket. La formazione Under17 femminile (foto) sabato sera al PalaVivaldi di Siena davanti ai tanti tifosi ha vinto la Coppa Toscana di categoria battendo nell’ultimo atto (53-49) l’Use Empoli. Bravissime le ragazze di coach Gandolfi a tenere testa per tutto il match alle favorite empolesi che grazie a una tripla sulla sirena dei 40’ avevano guadagnato il supplementare. Nell’extra time però le giallorosse non hanno tremato portando a casa una Coppa meritata e importante per la società.

"Le nostre ragazze sono state incredibili – il commento di coach Gandolfi –. La tripla di Empoli ci ha portato al supplementare e poteva farci crollare mentalmente. Ma questo gruppo ha dimostrato tutto l’anno che non molla mai e non si arrende alle difficoltà. Sono delle vincenti e questo per me, senza retorica, vale più di ogni vittoria. Si sono meritate questo percorso, con l’impegno, la fatica la dedizione", ha concluso il tecnico.

Presente sugli spalti anche il presidente Nicola Pucci, padre del giocatore della Mens Sana Alessandro: "Sono davvero felice che la nostra società abbia potuto alzato questo trofeo. Se lo meritano le ragazze, se lo merita lo staff e se lo merita questa società che ha sempre creduto nel progetto. Mi sono davvero emozionato – ha detto –. Ho visto una squadra lottare contro un’avversaria sulla carta nettamente più forte. Ho visto uno staff condurre magistralmente le ragazze alla vittoria e infine ho visto un’intera ‘famiglia’, quella del Poggibonsi Basket, trascinare dalle tribune con il tifo la squadra alla vittoria. Oggi più che mai sono orgoglioso di essere presidente di questa società", ha concluso Pucci.

Il tabellino: Gandolfi 19, Braida 19, Maggiori, Occhini, Montomoli Polo, Giusti, Aminti 13, Marrocchesi, Pasqualetti Marta, Pasqualetti Maria, Checcacci 2. Allenatore Gandolfi.