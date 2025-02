Poletti e Cavallero out. Blacks ’senza’ 35 punti

Quando il carattere è più forte degli infortuni. I Blacks hanno vinto con Saronno un match chiave, che permette loro di restare da soli al quarto posto e con un buon vantaggio sulle settime, mostrando grande forza del collettivo per sopperire alle assenze di Poletti e Cavallero. Una coppia che fattura quasi 35 punti di media a partita e che con tutta probabilità non ci sarà neanche domenica in casa della capolista Legnano. Poletti è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo tormenta da un mese, mentre Cavallero ha subito la scorsa settimana un duro colpo al braccio che gli ha procurato un ematoma. Questo scenario rappresenta un problema per i Blacks, soprattutto perché da domenica inizia un ciclo di cinque gare in due settimane. Garelli ha avuto comunque ottime risposte dal gruppo durante il periodo di emergenza iniziato 19 gennaio, perché la squadra ha sempre ben figurato. Con Treviglio è arrivata una sconfitta all’ultimo secondo, con Desio e Virtus Imola due vittorie, con Capo d’Orlando un ko nei minuti finali dovuto alla stanchezza dei postumi dei due supplementari a Imola e il successo con Saronno.

Spostandoci a Ravenna, la partita dell’OraSì in casa della Luiss Roma di sabato 22 febbraio è stata rinviata a data da destinarsi, in quanto Pugliatti è stato convocato dalla nazionale venezuelana per le qualificazioni della Coppa America. Ieri è arrivato la penalizzazione per Chieti alla quale sono stati tolti 3 punti (possibile che ci siano ulteriori sanzioni). I teatini scendono in terzultima posizione con 15 punti.

Luca Del Favero