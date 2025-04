Polisportiva Galli e Trieste si sfidano in gara 3 per i quarti di finale play-off A2 basket

Ci vorrà la ‘bella’ fra Polisportica Galli e Trieste per stabilire chi passerà ai quarti di finale dei play-off della A2 di basket, avendo le due squadre vinto una partita ciascuna: Galli-Trieste era finita 70-55, il ritorno Trieste-Galli invece è terminato 77-59. La terza gara si giocherà, salvo sposamenti, domenica 27 con palla a due alle ore 15 al Palagalli.

La squadra di coach Garcia, dopo i primi due periodi combattuti, in cui Rossini e Policari hanno risposto bene agli attacchi costanti delle avversarie, è spaventosamente calata a metà gara. Un vero e proprio black out, tanto che la squadra è andata sotto di doppia cifra, svantaggio che ha mantenuto fino alla fine, in un finale in crescendo invece delle avversarie (57-49), grazie alla tiratrice Miccoli (16) ed alla cecchina Sammartini (14) che nel tiro hanno fatto quasi sempre centro.

Un ko, per le valdarnesi, molto pericoloso, non tanto per il passaggio ai quarti di finale quanto per il dopo. Le gialloverdi di Garcia dopo i primi due tempini, non sono riuscite ad imporsi in difesa, ed hanno sbagliato troppi canestri.

Chi delle due fra Galli e Trieste si imporrà in gara 3 passerà il turno e incontrerà il Basket Broni che ha eliminato il Basket Ragusa.

Una simile caduta della Polisportiva Galli era inimmaginabile dopo la grande vittoria al Palagalli nella prima partita. Sarà compito di Josè Garcia individuare la causa di questa sconfitta e porvi subito rimedio. Occorre ritrovare subito il morale, la grinta e gioco che aveva la Polisportiva prima della batosta.

Giorgio Grassi