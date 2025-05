Polisportiva Galli sconfitta da Logiman Broni: addio sogno serie A1

POLISPORTIVA GALLI66LOGIMAN BRONI78

POLISPORTIVA GALLI: Lazzaro 8, Rossini 15/, De Cassan, Faustini, 0/ Cruz 9, (quintetto base); Rinaldi n.e., Degiovanni 0,Digiovanni 5, Mioni 10, Stroscio 0, Cruz Ferreira 4/, Amatori n.e, Di Fine 0 ; coach: Josè Ignacio Ferandez Garcia

LOGIMAN BRONI: Reggiani 16, Baldalli 12, Hartmann 17, Nasraoui 4, Morra (quintetto base); Frigo 4, Carbonella 0, Scarsi 2 , Hartmann 17, Buranella 4 , Lisoni 0 , Merli n.e; coach: Marco Diamanti.

Arbitri: 1° Matteo Paglialunga e 2° Simone Artimani

DETTAGLIO TECNICO: 17-22, 29-45, 51-62, 66-78

Galli: Tiri da 2: 17/33 – Tiri da 3: 7/26 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 29 10+19 (Mioni 9) – Assist: 12 (Lazzaro 4) – Palle Recuperate: 10 (Lazzaro 3) – Palle Perse: 11 (Mioni 3)

Logiman Broni: Tiri da 2: 22/45 – Tiri da 3: 9/15 – Tiri Liberi: 7/7 – Rimbalzi: 37 9+28 (Nasraoui 19) – Assist: 18 (Reggiani 7) – Palle Recuperate: 7 (Scarsi 3) – Palle Perse: 17 (Reggiani 6).

SAN GIOVANNI - Il bel sogno della Polisportiva Galli di disputare la serie A1 si è spento al Palagalli per la seconda volta consecutiva, contro la Logiman Broni di Pavia. La partita è stata condotta dall’inizio alla fine dalle pavesi, che dopo un avvio di gara già con il piglio aggressivo hanno preso il comando delle operazioni, portando il vantaggio della doppia cifra e mantenendolo fino alla fine. Le stellate di coach Garcia ce l’hanno messa tutta, ma la fortezza Broni si è rivelata inespugnabile. Un quartetto impietoso e bravissimo, quello delle lombarde, con le ex Nasraoui e Reggiani, e le due cecchine Harthman e Bartelli, che hanno fatto il bello e cattivo tempo in campo, guidando le compagne verso una meritata vittoria. Alla Galli, purtroppo, sono mancati i canestri di Rossini ed Amatori. Buona invece la partita di Flavia De Cassan.

Alla fine a prevalere e ad accedere alla finalissima per la promozione è stata la squadra più forte in campo sul momento, e poco conta quello che è stato in campionato. Due anni fa la squadra di José Garcia arrivò alla finalissima e salì in A1 con coach Alberto Matassini. Ora invece lascia con l’amaro in bocca una nuova occasione per tornare nella massima serie. Ma c’è da stare sicuri che con il patron Salvatore Argirò le ragazze ci riproveranno ancora, anche perché è proprio grazie a lui che al Palagalli è tornato il grande basket come non si vedeva da decenni. Infine è importante la rinascita a grandi livelli della pallacanestro Galli, che nonostante le sconfitte è sempre pronta a dare spettacolo.

Giorgio Grassi