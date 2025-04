Polisportiva Galli trionfa in gara 3 contro Futurosa Trieste: semifinale al Palagalli

La Polisportiva Galli strappa una vittoria mozzafiato in un finale da brividi di gara 3 contro la Futurosa Trieste. Le stellate di patron Salvatore Argirò hanno vinto la ‘bella’ contro il Trieste al Palagalli per 64-59. Un successo sofferto, in rimonta, ma conquistato con il cuore.

Le biancoverdi di coach Mura, avanti fino a 2’ dal termine del quarto tempo, hanno poi ceduto il passo allo straordinario recupero delle padrone di casa. Le ragazze di Jodsé Garcia con grinta hanno riagganciata le triestine due volte (35-35 e poi 60-59), ma è sul finale che hanno dato il meglio di sé, con 5 punti di vantaggio (64-59) allo scadere. Un boato al Palagalli ha salutato la importante vittoria. "Un finale da cardiopalma. Ad una manciata di secondi avevamo perso, poi abbiamo compiuto un miracolo. Grandi elogi per tutte le ragazze" ha commentato il diesse Andrea Franchini.

Ora le valdarnesi affronteranno la semifinale contro il Basket Logiman Broni di Pavia, sabato prossimo alle 21 al Palagalli. Per passare il turno occorre vincere due gare su tre.

Il dettaglio tecnico della Galli: Rossini 8, Faustini 9, Lazzaro 9, Cruz 10, De Cassan 4, Degiovanni 6, Rinaldi ne, Sposato ne, Mioni 16, Stroscio ne, Amatori 2, Di Fine. All. Garcia

I quattro periodi: 23-16, 35-35,43-51,64-59.

Giorgio Grassi