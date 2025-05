Polisportiva Pontremolese: il sogno del basket femminile verso la Coppa Toscana 2025

Continua il sogno della squadra di pallacanestro femminile della Polisportiva Pontremolese: dalle origini del 2017 alle Final Four per la Coppa Toscana del 2025. Un sogno-progetto ideato nella ormai lontana estate del 2017 da Emanuele Filippi e da Luciano Cechini, una sorta di favola che suonava più o meno così: "Te lo immagini riuscire a creare anche una squadra di basket femminile a Pontremoli? Sarebbe un sogno!" – così coach Emanuele Filippi, sussurrava all’amico e istruttore Luciano Cecchini. "Proviamoci, potremo farcela" gli rispose coach Cecchini. E fu così che fu costituito il gruppo minibasket delle “Gazzelle“ composto, all’epoca, da sedici bambine di 7- 8 anni, il quale iniziò a prendere in mano una palla a spicchi, seppur più piccola, ed a lanciarla in un canestro, benché più basso.

Da allora, quanti passi avanti. La prima partita amichevole contro le “sorelline“ di Borgotaro il 3 febbraio 2018, il primo trofeo minibasket in Liguria nel 2018, la prima partita in un campionato giovanile femminile il 3 dicembre 2021, fino ad arrivare alla tanto bramata prima vittoria assoluta: il 14 maggio 2022 a Genova, per poi proseguire con l’esperienza in “prestito“ alla Valtarese Basket di alcune ragazze nella stagione 2023/2024, fino a diventare, attualmente, l’unica squadra di basket femminile della provincia di Massa Carrara: tra squadre giovanili e senior non esiste più alcun gruppo femminile nella provincia apuana, eccetto il team di Pontremoli.

Una squadra, che poggia su ragazze di 15, 16 e 17 anni che hanno concluso la seconda fase del campionato Under 17 Toscano, guadagnandosi sul campo la partecipazione, nel weekend del 17/18 maggio, alle “Final Four“ per la conquista della Coppa Toscana, disputandosela con altre tre squadre rappresentanti delle province di Prato, Arezzo e Pisa.

Queste le protagoniste: Marta Albertosi, Carlotta Beghini, Linda Beghini, Laura Bertocchi, Giulia Bola, Giulia Borrini, Beatrice Borzacca, Agnese Comelli, Cecilia Ferdani, Alice Mascia, Irene Pizzanelli, Matilde Secci e Anna Sica, da sempre allenate da Emanuele Filippi, coadiuvato, nell’ultimo biennio, da coach Daniele Tarantola.

"La pallacanestro femminile purtroppo ha adesioni numericamente molto basse" – spiega il presidente della società Pietro Ferdani –. E il fatto di essere l’unica squadra femminile in provincia ne è la prova. Ma la storia che stanno scrivendo queste giovani atlete resta meravigliosa perché, al di là dei risultati sul campo, ha portato una vitalità entusiasmante nel nostro settore giovanile, che ha certamente giovato anche al settore maschile. Confido che possa essere un incoraggiamento per altre bambine più piccole che desiderano avvicinarsi al nostro bellissimo sport. Speriamo di chiudere quest’anno alzando al cielo la Coppa Toscana... ".