La Polisportiva Pontremolese trionfa nella Coppa Toscana Under 17 femminile. A Pomarance, contro ogni pronostico, le ragazze lunigianesi superano in finale, nettamente, il Pisa per 53-33 (parziali 17-9, 33-19; 45-23). Una grande soddisfazione per la società diretta dal presidente Pietro Ferdani. La squadra pontremolese, allennata dal duo Filippi-Tarantola, contro il quintetto pisano ha messo in mostra una grande solidità e determinazione, superando le avversarie pisane con un gioco efficace e ben organizzato. Le lunigianesi hanno condotto la partita dal primo all’ ultimo minuto, senza mai lasciare spazio alle avversarie di rimontare. Significativo il punteggio finale con un ’ventello’ di vantagio.

ll percorso trionfale della Polisportiva Pontremolese ha preso piede con grande entusiasmo e determinazione con avvio a razzo con un secco 14-0, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 17-9. Più equilibrato il secondo set che portava al riposo le due squadre sul 33-19, vantaggio comunque rassicurante per le ragazze della città del libro. Nella terza frazione una efficace zona 1-3-1 in difesa ha spento l’attacco pisano (subiti solo 4 punti), mentre Carlotta Beghini si è caricata sulle spalle l’attacco pontremolese. Gara ormai chiusa e nell’ultima frazione i due tecnici hanno dato spazio a tutte le seconde linee.

Grande festa al termine della partita con la squadra della Polisportiva premiata dal presidente della società ospitante di Pomarance. Un prestigioso traguardo quello raggiunto che la società di via Pirandello si augura possa essere da stimolo e fungere da volano affinché nuova linfa vada ad alimentare il settore rosa.

Tabellino: Bertocchi, Sica 11, Bola 5, Albertosi 2, Comelli 2, Beghini Carlotta 19, Secci, Beghini Linda, Pizzanelli 6, Borrini 2, Mascia 6. All. Filippi-Tarantola.

Enrico Baldini