Porto Recanati a casa dei leopardiani. L’Attila con un occhio all’infermeria. Coen: "Servirà tanta attenzione in difesa»

"Dovremo sbagliare poco per portare la posta in palio a casa: serviranno tanta attenzione in difesa, prendere i rimbalzi e niente palle perse. Altrimenti, se ci saranno distrazioni, le possibilità di vincere diventeranno pari a zero". Sono le parole di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match che si disputerà domani alle 18 nel pala Cingolani contro la Pallacanestro Recanati, per la quinta giornata del campionato di serie B Interregionale. Entrambe le formazioni sono seconde in classifica a 6 punti, a pari merito con Matelica. "Purtroppo questa settimana ci sono stati infortuni e problemi nel fare allenamento, infatti qualche giocatore è a rischio partita – ammette il tecnico dei portorecanatesi –. Insomma, non ci presentiamo bene a un match che sarà difficile in quanto affronteremo un team che ha talento e sa come si vince. Di sicuro è uno dei peggiori clienti del girone". Per questo, l’attenzione di coach Coen sarà soprattutto su come disinnescare l’attacco dei recanatesi: "È una compagine con tanti giocatori esperti. E temo il loro potenziale offensivo nei tiri da tre punti, che hanno sia con i piccoli che con i lunghi. Su questo particolare ci sarà da prestare attenzione".