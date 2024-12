Porto Recanati. Attila, Coen avverte: "Siamo attesi da partite difficili»

Il 2024 si è chiuso nel migliore dei modi per l’Attila Junior di Porto Recanati che grazie al subentrante coach Piero Coen ha ritrovato fiducia ed è ora quinta in classifica. Proprio l’allenatore dei portorecanatesi ripercorre l’ultimo successo 58-81 in casa dell’Ozzano. "È stata una vittoria netta, siamo sempre stati avanti – dice Coen -. Dobbiamo essere onesti, ci ha aiutato molto l’assenza di due loro giocatori". Il tecnico dell’Attila Junior Basket non abbassa la guardia e anzi parla già dei prossimi impegni del 2025, che non si preannunciano per nulla facili. "Il 4 gennaio – prosegue Coen – affronteremo la Virtus Civitanova, l’11 dovremo giocare contro la Pallacanestro Senigallia e il turno dopo ci sarà Valdiceppo. Dobbiamo prepararci bene e capitalizzare più punti possibili, in quanto saranno match tirati e difficili. Soprattutto saranno partite fondamentali per assicurarsi e rinsaldare la quinta posizione in classifica. Speriamo poi di tornare a pieno regime, visti gli infortuni accusati negli ultimi tempi".