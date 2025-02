Porto Recanati. Coen sugli impegni della seconda fase: "Faremo di tutto per accedere ai playoff»

"Sono soddisfatto di concludere la prima fase del campionato con una grande vittoria ai danni del Recanati, una delle big del girone. Ora affronteremo l’Olimpia Castello e darò spazio ai giocatori che sono stati impiegati di meno, perché avrò bisogno di tutti loro per la seconda fase della stagione". È il commento di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match di domani alle 18.30 contro l’Olimpia Castello. Si tratta della 22ª e ultima giornata del campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi sono freschi del successo 76-64 ottenuto contro il Recanati e così hanno centrato la qualificazione ai Play-In Gold, la seconda fase del campionato. "Siamo andati in vantaggio e poi – spiega Coen – abbiamo mantenuto un livello costante per tutta la partita, riuscendo a portare a casa un derby molto sentito. Adesso ci aspetta il match conclusivo del girone che sarà ininfluente per la classifica, ma servirà per fare le prove generali per il Play-In Gold, dove ci incroceremo con sei squadre abruzzesi e laziali. Dobbiamo continuare con l’idea di giocare e fare bene. In questo nuovo girone saranno le prime otto squadre su dodici a strappare il pass per i playoff e noi ci proveremo fino all’ultimo".