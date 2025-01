Porto Recanati. L’Attila Junior raccoglie un’altra vittoria. Coen: "Guardiamo avanti con fiducia»

"Se la scorsa partita non era affatto contento, stavolta posso dire di esserlo perché abbiamo sempre controllato la gara con margini importanti". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, commenta così il match vinto 78-69 ai danni della Pallacanestro Senigallia, nella 18ª giornata del campionato di serie B Interregionale. Con questo successo i portorecanatesi sono ora quarti in classifica a 22 punti, a pari merito con Recanati. "C’è molta soddisfazione – aggiunge il tecnico della formazione portorecanatese – e adesso possiamo guardare avanti e con fiducia il campionato. Anche grazie agli scontri diretti sembra ormai ottenuta la permanenza nei primi sei posti, e questo era il nostro obiettivo di stagione. In realtà, serve ancora una vittoria per avere la certezza matematica".

Allo stesso tempo coach Coen sottolinea che i prossimi impegni saranno davvero insidiosi. "Dobbiamo comunque rimanere con i piedi per terra – riprende l’allenatore dei portorecanatesi –, perché ci aspettano tre trasferte non facili. Domenica giocheremo contro Valdiceppo, dopodiché affronteremo Loreto Pesaro e la Pallacanestro Recanati. Insomma, la squadra è attesa da un calendario davvero complicato".